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В Германии назвали «кульминацией бессилия Европы» отказ расследовать диверсию на «Северных потоках»

Вероника Волосунова
08:59 15.02.2023
Депутат бундестага ФРГ также назвала страны Европы «услужливыми вассалами» Соединенных штатов.
В Германии назвали «кульминацией бессилия Европы» отказ расследовать диверсию на «Северных потоках»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Германия и другие страны Евросоюза ведут себя как «услужливые вассалы» США, заявила депутат бундестага Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.

Подтверждению этому способствует отказ стран ЕС расследовать причины взрывов на российских газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», которые прогремели в сентябре прошлого года.

«ЕС не смог освободиться от доминирования США и проводить независимую, уверенную в себе внешнюю политику и политику безопасности», – добавила Дагделен.

По словам депутата, диверсия на «Северных потоках» была отвлекающим маневром. 

«Очевидно, чтобы выиграть время, Россию всего лишь заставили подождать, пока вооружат Украину», - отметила Дагделен. 

Напомним, о диверсии на экспортных трубопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» стало известно 26 сентября 2022 года. Взрыв произошел под водой в акваториях принадлежащих Дании и Швеции. Частично уничтожены оказались обе нити газопровода. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, странам ЕС диверсия была невыгодной, в отличие от Соединенных штатов, которые получили конкурентное преимущество.

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