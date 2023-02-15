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Песков рассказал, что Путин получает сведения о ходе СВО в режиме онлайн

Елизавета Потейчук
13:24 15.02.2023
Российские власти последовательно обращают внимание международного сообщества на нарушение Киевом международных норм, добавил Песков.
Песков рассказал, что Путин получает сведения о ходе СВО в режиме онлайн
© Фото: РИА Новости
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Президент России Владимир Путин регулярно получает сведения о ходе специальной военной операции на Украине в режиме онлайн. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер получает информацию от военнослужащих.

«По линии военных, разумеется, Верховный главнокомандующий получает всю информацию - постоянно, регулярно и в режиме онлайн», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков добавил, что российские власти последовательно обращают внимание международного сообщества на нарушение киевским режимом международных правовых норм. Об этом он упомянул, комментируя расстрел группы медиков под Угледаром со стороны украинских боевиков.

Ранее Владимир Путин призвал власти Украины набраться мужества и признать все то, что зафиксировано в Минских соглашениях.

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