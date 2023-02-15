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В Кремле заявили, что РФ обращает внимание мирового сообщества на нарушения Киевом международных норм

Елизавета Потейчук
12:49 15.02.2023
Незадолго до этого стало известно, что украинские боевики расстреляли группу врачей, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых.
В Кремле заявили, что РФ обращает внимание мирового сообщества на нарушения Киевом международных норм
© Фото: Edgar GutiÃ�rrez, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ последовательно обращают внимание международного сообщества на попрание киевским режимом международных правовых норм. Накануне в СМИ появились сообщения, что под Угледаром украинские боевики расстреляли группу врачей, которые направлялись туда для эвакуации раненых.

«Вы знаете, что в целом на международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм», - отметил официальный представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев «убил» Минские договоренности задолго до признания Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам главы государства, российская сторона была заинтересована в реализации Минских соглашений, потому что это результат компромисса.
 

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