Глава НОСТРОЯ Глушков: разрушенные здания в Турции строились бесконтрольно

В Турции отсутствует система контроля за строительством жилых домов, поэтому подрядчики могут игнорировать требования безопасности при строительстве.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress

Мощное землетрясение в Турции могло разрушить не так много домов, если бы не нарушения, допущенные при их строительстве. Президент Национального объединения строителей Антон Глушков рассказал «Звезде», что из-за отсутствия должного контроля со стороны государства турецкие подрядчики допускали при строительстве нарушения, которые могли привести к трагическим последствиям.

«В Турции ответственность за возведение объектов и все риски возложены исключительно на застройщика. Контроль со стороны государства не проводится. Это приводит к тому, что подрядные организации без какой-либо системы контроля пытаются экономить, используют вторичные материалы, строительный мусор», - рассказал Глушков.

Некоторые подрядчики добавляли строительный мусор в бетон, который использовался для создания фундамента, тем самым нарушая прочность всей конструкции. После стихийного бедствия в Сети публиковались записи, на которых видно, что в бетонных обломках домов находились посторонние предметы.

В России, для сравнения, действует многоступенчатая система контроля за строительством многоквартирных домов. Она предусматривает уголовную и финансовую ответственность для подрядчиков в случае выявления нарушений. Также в сейсмоопасных районах РФ строительство домов ведется с учетом вероятности землетрясения. Для этого существует специальная карта, на которой указана сейсмическая опасность того или иного региона страны.

«При строительстве учитываются динамические нагрузки, которые происходят при землетрясении, они отражаются в проектных решениях. Страна у нас большая, и сейсмика варьируется от шести баллов - минимальный порог - до десяти», - рассказал Глушков.

Напомним, 6 февраля на территории Турции произошло мощнейшее с 1939 года землетрясение. В результате разрушений, по словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, погибло более 35 тысяч человек. После трагедии в стране начались массовые аресты подрядчиков, проводивших строительство зданий. Суммарный ущерб от стихийного бедствия оценивается примерно в 80 миллионов долларов.