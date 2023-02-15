С актрисы Анны Большовой сняли обвинения в гибели женщины при ДТП

Сожителю погибшей, который оставил женщину в состоянии алкогольного опьянения на обочине в плохо освещенном месте, из-за чего Большова случайно и переехала ее, грозит до года тюрьмы.

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В результате расследования ДТП в Грачевке Калужской области с Анной Большовой, в котором погибла женщина, выяснилось, что состава преступления в действиях актрисы не усмотрено; уголовное дело возбудили за оставление в опасности по отношению к сожителю погибшей, который оставил ее на обочине в темное время суток. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калужской области.

«По версии полицейских, мужчина на личном автомобиле привез в деревню Грачевка Жуковского района женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, извлек ее из транспортного средства на улицу и положил поперек проезжей части. Через непродолжительный промежуток времени на женщину допустил наезд автомобиль под управлением жительницы соседнего региона. В результате ДТП первая скончалась на месте. В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено», - следует из сообщения.

В пресс-службе добавили, что признаки преступления усмотрены в действиях сожителя по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Напомним, ДТП произошло в октябре 2022 года. Было несколько версий случившегося. Согласно первой, погибшая сама бросилась под колеса автомобиля. Спустя время появилась информация, что, возможно, погибшая была уже мертва до наезда на нее. Затем сестра погибшей рассказала, что незадолго до трагедии женщина проводила время со своими двумя детьми. Затем сожитель женщины повез ее Грачевку, но не довез до дома, высадив на развилке в неосвещенном месте.