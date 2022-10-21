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Сестра погибшей в ДТП с участием Большовой рассказала свою версию произошедшего

Максим Крюков
08:16 21.10.2022
Она добавила, что семья погибшей намерена подать в суд на актрису.
Сестра погибшей в ДТП с участием Большовой рассказала свою версию произошедшего
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Женщина, погибшая в результате дорожно-транспортного происшествия с участием актрисы театра и кино Анны Большовой, вернулась в деревню Грачевка Калужской области на машине мужа. Мужчина оставил ее в населенном пункте, а спустя несколько мгновений 31-летняя девушка оказалась под колесами автомобиля артистки. Об этом «360» рассказала сестра погибшей Виктория Желтова.

«Навряд ли она (погибшая - Прим. ред.) должна быть виновной. Почему она должна быть виновной в том, что ее сбили?» - задалась вопросом собеседница телеканала.

По рассказам Желтовой, незадолго до трагедии девушка проводила время со своими двумя детьми, после чего супруг отвез ее в Грачевку.

«Гражданский муж, по его словам, отвез ее в деревню к сестре. Но он не повез ее к сестре налево, а повез направо, где темнота, и оставил ее там. Да, она была в нетрезвом состоянии», - отметила она.

Как сообщила Желтова, муж сестры высадил супругу на развилке, где было неосвещенное место.

«На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали», - заявила сестра погибшей.

По ее словам, она всю ночь искала сестру, а утром решила позвонить в дежурную часть, там ее попросили приехать в отделение полиции. Желтова подчеркнула, что Анна Большова с семьей погибшей не связывалась. Похороны уже прошли. Кроме того, она удивилась, что экспертиза будет идти месяц. Женщина также предположила, что артистка попытается скрыть свою вину. Она добавила, что семья собирается подать в суд на Большову.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что актриса Анна Большова ранее рассказала ему, что сбитая при ДТП под Калугой женщина сама бросилась под ее машину. Местные жители, в свою очередь, предположили, что девушка могла быть уже мертва до наезда на нее. По деревне под Калугой, где жила погибшая, ходят слухи, что якобы женщину перед случившимся до смерти забил ее сожитель.

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