Baza: актриса Анна Большова сбила насмерть женщину

По предварительным данным, на момент трагедии артистка находилась в трезвом состоянии.

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Российская актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на источник в ГИБДД. Как утверждается, трагедия произошла практически неделю назад, 14 октября.

СМИ сообщает, что актриса находилась за рулем своего «Ауди». По предварительным данным, на момент трагедии Большова была в машине одна. Как отмечается, актриса находилась в трезвом состоянии. Также подчеркивается, что Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую.

Источник в ГИБДД сообщил СМИ, что актриса, по всей видимости, не увидела в темноте пешехода. Пострадавшая женщина скончалась до приезда врачей.

«Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую», - подчеркнул источник.

Анна Большова - заслуженная артистка России. Она стала широко известной, сыграв с актером Николаем Караченцовым в телепостановке «"Юнона" и "Авось"». Также известна по ролям в таких кинолентах, как «Егерь», «Казароза», «Любовь и страхи Марии» и «Выйти замуж за генерала».