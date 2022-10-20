В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Baza: актриса Анна Большова сбила насмерть женщину

Виктория Ивашечкина
13:01 20.10.2022
По предварительным данным, на момент трагедии артистка находилась в трезвом состоянии.
Baza: актриса Анна Большова сбила насмерть женщину
© Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Российская актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на источник в ГИБДД. Как утверждается, трагедия произошла практически неделю назад, 14 октября. 

СМИ сообщает, что актриса находилась за рулем своего «Ауди». По предварительным данным, на момент трагедии Большова была в машине одна. Как отмечается, актриса находилась в трезвом состоянии. Также подчеркивается, что Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую.

Источник в ГИБДД сообщил СМИ, что актриса, по всей видимости, не увидела в темноте пешехода. Пострадавшая женщина скончалась до приезда врачей.

«Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую», - подчеркнул источник.

Анна Большова - заслуженная артистка России. Она стала широко известной, сыграв с актером Николаем Караченцовым в телепостановке «"Юнона" и "Авось"». Также известна по ролям в таких кинолентах, как «Егерь», «Казароза», «Любовь и страхи Марии» и «Выйти замуж за генерала».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:11 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли результаты ударов по объектам энергетики Украины за сутки
11:25 В стране и мире
Чернышенко высказался о Догузовой и упразднении Ростуризма
11:05 В стране и мире
Аксенов сообщил, в случае чего могут измениться правила въезда и выезда из Крыма
10:47 В стране и мире
РБК: замглавы Минтранса покинет пост после теракта на Крымском мосту
10:39 Армия
Видео
Руки-то помнят: мобилизованные полупрямой наводкой поразили мишени из минометов в Сибири
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.