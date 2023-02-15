Футболиста Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре

В миграционном отделе можно оформить вид на жительство или открыть личный счет.

© Фото: Dmitry Golubovich,Global Look Press

Российский футболист Александр Кокорин замечен в миграционном отделе на Кипре. Судя по кадрам, публикуемым телеканалом «360», форвард «Ариса» находился в очереди к окошку для подачи документов. В миграционном отделе есть возможность открыть личный счет или оформить вид на жительство.

Напомним, Александр Кокорин с футболистом Павлом Мамаевым около года провел в колонии после потасовок в центре Москвы в 2018 году. Игроки вышли из тюрьмы по УДО в сентябре 2019 года.

В настоящее время спортсмен выступает за кипрский футбольный клуб «Арис». До этого Кокорин был в составе итальянской «Фиорентины». До января 2021 года российский футболист выступал за московский «Спартак».