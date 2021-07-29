Кокорин впервые забил за «Фиорентину»
Российский нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин забил свою дебютный мяч за «фиалок». Знаменательное событие произошло во время товарищеского матча против команды из четвертого дивизиона «Левико Терме». Александр отличился с одиннадцатиметровой отметки, сообщает футбольный клуб на своей странице в Twitter.
Несколькими часами ранее в СМИ появилась информация о планах руководства флорентийцев избавиться от россиянина. По информации газеты Calciomercato, Кокорина якобы предложили некоторым российским и турецким клубам. В самой «Фиорентине» поспешил откреститься от подобных планов, назвав Кокорина важным игроком в команде, на услуги которого тренер очень рассчитывает в новом сезоне.
Карьера Александра в Италии складывается не просто. В стан «фиолетовых» Кокорин перебрался в минувшем январе из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Вопреки ожиданиям, новый форвард не заиграл, а получил серию травм и отправился в лазарет. До сегодняшнего дня, нападающий появлялся на поле только четыре раза и полезными действиями не отмечался.