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Кокорин впервые забил за «Фиорентину»

Ян Брацкий
20:10 29.07.2021
Форвард забил с пенальти в первом тайме товарищеского матча с клубом четвертого дивизиона «Левико Терме».
Кокорин впервые забил за «Фиорентину»
© Фото: Massimo Paolone Keystone Press Agency Globallookpress
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Российский нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин забил свою дебютный мяч за «фиалок». Знаменательное событие произошло во время товарищеского матча против команды из четвертого дивизиона «Левико Терме». Александр отличился с одиннадцатиметровой отметки, сообщает футбольный клуб на своей странице в Twitter.

Несколькими часами ранее в СМИ появилась информация о планах руководства флорентийцев избавиться от россиянина. По информации газеты Calciomercato, Кокорина якобы предложили некоторым российским и турецким клубам. В самой «Фиорентине» поспешил откреститься от подобных планов, назвав Кокорина важным игроком в команде, на услуги которого тренер очень рассчитывает в новом сезоне.

Карьера Александра в Италии складывается не просто. В стан «фиолетовых» Кокорин перебрался в минувшем январе из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Вопреки ожиданиям, новый форвард не заиграл, а получил серию травм и отправился в лазарет. До сегодняшнего дня, нападающий появлялся на поле только четыре раза и полезными действиями не отмечался.

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