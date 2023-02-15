В Коломне удалось ликвидировать открытое горение на территории завода

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Спасателям МЧС удалось ликвидировать открытое горение в Коломне. Напомним, пожар возник на территории бывшего завода станкостроителей. Там производился ремонт железнодорожных составов.

Сообщается, что горение было устранено в 00:16 по московскому времени. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Ранее в 22:26 пожар был локализован. Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом. На месте происшествия работал пожарный поезд. Прокуратура г. Москвы взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара на территории данного предприятия.

Также сутками ранее пожар на площади 1500 кв. метров возник на территории техцентра. Он располагался на северо-востоке Москвы в Отрадном. Корреспондент «Звезды» побывал на месте и рассказал, что пожарные пролили здание, чтобы не вспыхнули новые очаги возгорания.