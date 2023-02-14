Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы локализован

Спасатели перекрыли доступ между автосервисом и прилегающей автозаправкой для недопущения распространения огня.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости

Пожарным службам удалось локализовать пожар в крупном автосервисе на северо-востоке Москвы. МЧС РФ сообщаило что это произошло в 01:55 по московскому времени. Тушение затруднялось тем, что воспламенились автомобильные покрышки, технические средства, масла. Также были слышны хлопки взрывающихся канистр с топливом.

Корреспондент «Звезды» побывал на месте чрезвычайного происшествия. Он рассказал, что пожарные выставили технику, чтобы блокировать огонь для недопущения его распространения. Рядом с автосервисом находится АЗС.

«Но видно, что сейчас его удалось локализовать и сейчас пожарные проливают здание, чтобы не вспыхнули новые очаги возгорания», - приводит информацию Владислав Кустов.

Здание техцентра расположено на улице Декабристов. На месте работали экстренные службы, правоохранительные органы и спецслужбы. Пожару присвоен второй ранг сложности. Клубы пламени и черного дыма охватили все здание, вздымаясь вверх.