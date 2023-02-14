Пожар разгорелся на территории бывшего завода в Коломне

В результате пожара обрушилось перекрытие между первым и вторым этажом охваченного огнем здания.

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В подмосковной Коломне на территории завода станкостроителей, где ремонтируют железнодорожные составы, разгорелся пожар на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах.

В результате возгорания произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части административного здания завода. На место происшествия выехал пожарный поезд.

Пожар локализован в 22:26 на площади 900 квадратных метров, сообщает спасательная служба.

Также сообщается, что городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара на территории организации по ремонту железнодорожного состава.