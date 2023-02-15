Daily Telegraph: ВОЗ приостанавливает изучение происхождения коронавируса

Причина такого решения заключается в возникших сложностях со сбором данных.

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Всемирная организация здравоохранения решила временно остановить расследование по происхождению коронавируса в связи с трудностями при сборе данных. Об этом сообщило издание Daily Telegraph со ссылкой на эксперта организации Марию ван Керкхове.

По словам специалиста издания, в ВОЗ планировали проведение работы по этапам, однако план пришлось изменить.

«Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения [COVID-19]», - отметила эксперт.

Мария ван Керкхове также добавила, что «второй фазы не ожидается».

Ранее глава ВОЗ отметил, что для изучения происхождения вируса необходимы данные КНР о начале пандемии. Согласно одной из версий, вирус попал к человеку от летучих мышей. Однако не исключается версия его лабораторного происхождения.

В последнее время у КНР и США напряженные отношения. Соединенные Штаты отказываются признавать поражение и продолжают раскачивать конфликт в Тайваньском проливе.

Осенью прошлого года ВОЗ зафиксировала осенний всплеск заболеваемости коронавирусом в Европе. Количество заболевших COVID-19 увеличилось в три раза за сентябрь-октябрь.