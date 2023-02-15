В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Daily Telegraph: ВОЗ приостанавливает изучение происхождения коронавируса

Вероника Волосунова
11:18 15.02.2023
Причина такого решения заключается в возникших сложностях со сбором данных.
Daily Telegraph: ВОЗ приостанавливает изучение происхождения коронавируса
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Всемирная организация здравоохранения решила временно остановить расследование по происхождению коронавируса в связи с трудностями при сборе данных. Об этом сообщило издание Daily Telegraph со ссылкой на эксперта организации Марию ван Керкхове.

По словам специалиста издания, в ВОЗ планировали проведение работы по этапам, однако план пришлось изменить.

«Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения [COVID-19]», - отметила эксперт.

Мария ван Керкхове также добавила, что «второй фазы не ожидается».

Ранее глава ВОЗ отметил, что для изучения происхождения вируса необходимы данные КНР о начале пандемии. Согласно одной из версий, вирус попал к человеку от летучих мышей. Однако не исключается версия его лабораторного происхождения. 

В последнее время у КНР и США напряженные отношения. Соединенные Штаты отказываются признавать поражение и продолжают раскачивать конфликт в Тайваньском проливе

Осенью прошлого года ВОЗ зафиксировала осенний всплеск заболеваемости коронавирусом в Европе. Количество заболевших COVID-19 увеличилось в три раза за сентябрь-октябрь. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания азовца*, проникшего в РФ под видом беженца
11:19 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что МЧС РФ с начала СВО действовало мужественно и решительно
10:18 Армия
Видео
Сдавшийся украинский боевик призвал своих сослуживцев сложить оружие
10:00 В стране и мире
Видео
Момент удара американской HARM по жилому дому в Макеевке попал на видео
09:27 В стране и мире
Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля
Популярное
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.