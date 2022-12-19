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Нарышкин: США будут провоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе

Вероника Волосунова
17:56 19.12.2022
США также продолжат следовать курсу создания дестабилизации по внешнему периметру России.
Нарышкин: США будут провоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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США не признают поражение и продолжат дальше раскачивать конфликт в Тайваньском проливе, вмешиваясь во внутриполитическую ситуацию в КНР, об этом написал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в своей статье для дебютного номера журнала «Разведчик». Также США будут стремиться к ослаблению и смене неугодных Западу правительств.

«Вашингтон будет и далее "раскачивать" внутриполитическую ситуацию в КНР, провоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове, стремиться к ослаблению и смене неугодных Западу правительств Кубы, Ирана и Венесуэлы, предпринимать новые попытки насильственного насаждения "демократии" в других странах, выступая в привычном для себя амплуа вершителя судеб народов мира», - пишет Нарышкин.

Он также добавил, что не стоит рассчитывать на добровольное признание США поражения. Наоборот, коллективный Запад будет активно использовать новейшие системы вооружений и инициировать исследования в сфере создания биологического, генетического и другого оружия. Кроме того, США не планируют отступать от своих планов по созданию нестабильных ситуаций на границах с Россией.

«Одновременно продолжатся попытки дестабилизации Центральной Азии и Закавказья в рамках известного курса Белого дома на создание пояса нестабильности по внешнему периметру России», - уточнил Нарышкин.

В связи с чем обеспечение безопасности РФ становится одной из ключевых задач на ближайшее время.

«На этом фоне обеспечение безопасности Российской Федерации становится одной из первостепенных стратегических задач, успешное решение которой в целях упреждающего реагирования на возникающие вызовы и угрозы требует своевременного получения закрытой информации и ее квалифицированной обработки компетентными структурами. Как вы понимаете, речь идет о внешней разведке», - резюмировал глава СВР РФ Сергей Нарышкин.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с Байденом «очертил» Тайвань красной линией. Отношения между Китаем и США осложнились после визита официальной делегации из Вашингтона на Тайвань, в Пекине это сочли поддержкой островного сепаратизма.

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