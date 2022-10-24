ВОЗ: заболевших COVID-19 в Европе стало втрое больше за сентябрь-октябрь

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Заболевших коронавирусом в Европе в течение сентября-октября стало втрое больше, чем летом 2022 года. Руководитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге обнародовал новые статданные о распространении коронавирусной инфекции в странах ЕС.

«Как мы и прогнозировали, осенний всплеск заболеваемости привел к тому, что с начала сентября число случаев заболевания в регионе утроилось. На второй неделе октября на Европейский регион пришлось почти 60% новых случаев заболевания в мире и 42% новых смертей в мире», - процитировало РИА Новости Клюге.

По данным ВОЗ, в Европе с начала пандемии зафиксировано более 260 миллионов случаев коронавируса, более двух миллионов человек погибли от COVID-19 и его последствий, при вакцинации в странах ЕС использовано более 1,6 миллиарда доз вакцины.

Клюге обратил особое внимание на синхронную циркуляцию гриппа и COVID-19, что представляет особую угрозу для пожилых, людей с ослабленных иммунитетом, беременных женщин и новорожденных. По мнению Клюге, по-прежнему самых эффективным средством профилактики коронавируса остается вакцинация.

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