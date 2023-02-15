Die Welt: Дания и Нидерланды отказались поставлять Киеву танки Leopard 2

Датские и нидерландские власти приняли решение не участвовать в поставках данных танков украинским властям.

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В Евросоюзе две страны решили не примыкать к так называемому «танковому альянсу». Не поставлять танки Leopard 2 Украине изъявили Нидерланды и Дания.

Отмечается, что эти страны решили, что будут заниматься ремонтом и подготовкой боевых машин Leopard 1. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

«Страны, некогда готовые поставлять, полностью отказались от участия. Правительства Нидерландов и Дании сообщили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2», - приводит информацию СМИ.

Ранее издание Spiegel сообщало, что Германия одобрила поставку Киеву 178 танков Leopard 1. Первые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже летом 2023 года. Однако, как уточняет СМИ, большинство танков не удастся поставить до 2024 года.

Но прежде, в январе, решение поставить танки Leopard киевским властям со стороны руководства Германии и разрешить это же другим государствам стало «исторически неверным». Данное мнение принадлежит депутату бундестага от Левой партии, члену парламентского совета НАТО Севим Дагделен. Женщина отметила, что вместо вооружения Украины, ведущего к гибели людей, нужна дипломатия.