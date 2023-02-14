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Востоковед Низар Буш рассказал, как Запад мешает помогать Сирии после землетрясения

Алексей Курильченко
09:32 14.02.2023
После стихийного бедствия США и ЕС не стали оказывать пострадавшей стране помощь - при этом в СМИ пишут, что Дамаск якобы сам отказался от поддержки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stringer, XinHua, Globallookpress
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После мощнейшего землетрясения Сирия столкнулась с серьезным кризисом. Из-за западных санкций и последствий многолетней войны с террористами страна испытывает нехватку со всем необходимым для помощи пострадавшим. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассказал доцент кафедры современного Востока РГГУ Низар Буш.

«Сирия находится под санкциями США и ЕС, и страдает из-за последствий войны. И теперь еще одна беда - землетрясение. Ничего не хватает - техники, медикаментов, врачей, жилья. Мы, к сожалению, видим, как действует Запад - конечно, они выразили соболезнования. Но мы видим, что Турции помогает больше 70 стран», - рассказал Буш.

При этом в Сирию гуманитарные грузы и спасателей направили лишь девять стран. Остальные пока ограничиваются обещаниями. Москва, при этом, призвала ООН снять санкции для того, чтобы облегчить доставку помощи. Но в организации пока не отреагировали на призыв.

«Я каждый день на связи с Сирией. В основном туда отправляют помощь Россия, Иран, Ирак. При этом США мешают - остановили недавно иракский конвой», - рассказал востоковед.

При этом итальянская газета la Repubblica опубликовала статью, в которой утверждается, что президент Сирии Башар Асад якобы отказывается от западной помощи. Но на самом деле это не так.

«Официальный Дамаск с первого дня заявлял - мы принимаем любую помощь, со всего мира. А это вранье (Запада - Прим. ред.) - продолжение информационной войны как против Сирии, так и против России. При этом США заявили, что заморозят санкции, но этого не случилось... Алжир, Палестина, Ливия тоже помогают. Но мешают санкции - без них мы могли бы спасти больше людей», - рассказал эксперт.

Напомним, 6 февраля на территории Сирии и Турции произошло землетрясения магнитудой 7,7. В результате разрушений в Сирии, по последним данным, погибли около 1 400 человек. Российские военные уже оказывают помощь пострадавшим - выдано почти 46 тонн гуманитарных грузов. Из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 256 сирийским гражданам.

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