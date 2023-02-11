Число погибших от землетрясения в Сирии выросло до 1 408

Количество пострадавших от подземных толчков составляет 2 341 человек.

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Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 1 408 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

«Число жертв землетрясения возросло до 1 408», - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook* (запрещена в России).

Количество пострадавших составляет 2 341 человек.

Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов в понедельник произошли на юго-востоке Турции. От подземных толчков, в частности, пострадали приграничные Турции сирийские районы.

Помощь жителям республики оказывают российские спасатели и военнослужащие. Они помогают в разборе завалов и раздают гуманитарную помощь.

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