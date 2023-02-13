В США раскрыли судьбу воюющих на стороне Украины 30 тысяч наемников
Воюющие на стороне Украины иностранные наемники в зоне специальной военной операции будут уничтожены российской армией. Об этом заявил в интервью бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий», - рассказал Макгрегор в опубликованном в Youtube интервью.
По словам бывшего советника главы американского оборонного ведомства, тридцать тысяч иностранных наемников в рядах армии Украины будут вскоре уничтожены.
Ранее в Луганской Народной Республике сообщили, что в городе Часов Яр около Артемовска были замечены иностранные наемники. Согласно словам подполковника НМ ЛНР в отставке Андрея Марочко, наемники вооружены стрелковым оружием натовского образца и носят форму без знаков различия.