По словам бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, никакое поставленное в зону СВО западное оружие не изменит хода событий.

© Фото: Madeleine Kelly Keystone Press Agency Globallookpress

Воюющие на стороне Украины иностранные наемники в зоне специальной военной операции будут уничтожены российской армией. Об этом заявил в интервью бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий», - рассказал Макгрегор в опубликованном в Youtube интервью.

По словам бывшего советника главы американского оборонного ведомства, тридцать тысяч иностранных наемников в рядах армии Украины будут вскоре уничтожены.

Ранее в Луганской Народной Республике сообщили, что в городе Часов Яр около Артемовска были замечены иностранные наемники. Согласно словам подполковника НМ ЛНР в отставке Андрея Марочко, наемники вооружены стрелковым оружием натовского образца и носят форму без знаков различия.