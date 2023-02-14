Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с ветеранами СВО

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил лагерь «Перезагрузка» Общероссийского народного фронта, где встретился с организаторами и ветеранами специальной военной операции РФ на Украине.

Проект «Служба сопровождения ветеранов СВО» имеет важное социальное значение и осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства спорта России, правительства Тульской области и личном участии губернатора Тульской области. Основная данного проекта задача - вернуть ребят, получивших тяжелые ранения и ампутации, в социум и дать возможность найти себя в обычной гражданской жизни, оказать консультативную, психологическую помощь, помочь в трудоустройстве и реабилитации, а также протезировании.

На встрече с ветеранами спецоперации на Украине глава Тульской области заявил о необходимости поддерживать получивших тяжелые ранения в зоне СВО бойцов всеми возможными способами.

«У каждого из вас за плечами большой, трудный путь, своя уникальная история. Вы не стали прятаться, отсиживаться за чужими спинами, а как истинные воины приняли ответственное, мужественное решение и встали на защиту своего народа, своей страны. Мы гордимся вами», - сказал Алексей Дюмин.

Глава Тульской области отметил, что проект ОНФ поддержал российский президент Владимир Путин. Согласно словам Дюмина, благодаря проекту участники специальной военной операции получают качественную медицинскую и психологическую помощь и восстанавливают утраченные навыки.

Кроме того, по поручению президента РФ Алексей Дюмин вручил жителю Тульской области Александру Макарову, участвовавшему в специальной военной операции и получившему ранение, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и поблагодарил его за службу. Также губернатор вручил ветеранам спецоперации подарки - смартфоны, комплекты удобной спортивной одежды от хоккейных клубов Санкт-Петербурга и Тулы.

Ранее глава Тульской области передал найденную в Германии медаль «За отвагу» родным погибшего в годы ВОВ красноармейца. Советский воин был награжден этой медалью еще в 1943 году, однако, награда была позднее утеряна.

До этого губернатор Тульской области Алексей Дюмин посещал один из госпиталей российского оборонного ведомства, где проходят реабилитацию участники спецоперации. Глава области пообщался как с участниками СВО, так и врачами госпиталя.