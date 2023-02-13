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Найденную в Германии медаль красноармейца через 79 лет передали его родным в Туле

Андрей Аркадьев
16:08 13.02.2023
Награду родственникам героя вручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал медаль «За отвагу» родным погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Виктора Голубева. Торжественная церемония прошла в понедельник в Музее обороны Тулы.

Этой медалью советский воин был награжден в 1943 году, однако она была утеряна. Недавно награду нашел в Германии местный фермер и передал в Россию. О медали узнал юнармеец Лев Кравченко и сообщил Владимиру Путину, когда у президента была встреча с представителями патриотических и молодежных организаций.

Виктор Голубев был бойцом автоматной роты 91-го гвардейского стрелкового полка. В  годы Великой Отечественной уроженец Ростовской области уничтожил 13 фашистов. Погиб в 1944 году.

Глава региона также вручил награды участникам спецоперации на Украине и сотрудникам предприятий российской оборонки.

Накануне в Краснодаре вспомнили жертв фашистской оккупации в день 80-летия освобождения города.

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