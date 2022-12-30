Дюмин посетил военный госпиталь и семью участника СВО

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Сегодня тульский губернатор Алексей Дюмин посетил один из госпиталей Министерства обороны, где проходят лечение участники специальной военной операции, где пообщался с бойцами и их врачами.

«Парни, спасибо вам за верность долгу и вклад в победу! Вы встречаете этот Новый год в госпитале. Знаю, что некоторые из вас отметят здесь и день рождения. По моему поручению вам передадут подарки. Желаю всем вам скорейшего выздоровления. Мы гордимся вами! Вы нужны своей стране», - сказал бойцам Алексей Дюмин.

Он отметил, что с начала СВО военнослужащие регулярно получают дополнительное оборудование, экипировку, высокотехнологичные средства защиты, приборы разведки и наблюдения, индивидуальные медицинские аптеки и групповые медицинские ранцы, а также автомобили для эвакуации раненых.

Лечением бойцов занимаются врачи в том числе из зоны специальной военной операции. По их словам, пациенты получают всю необходимую помощь. Госпиталь полностью обеспечен лекарствами и расходными материалами. Организовано трехразовое питание. После лечения бойцы направляются на реабилитацию в санаторий.

В этот же день губернатор посетили и многодетную семью участника СВО из Тульской области, которого ждут супруга и четверо детей. Ребята рассказали главе региона о своих увлечениях и новогодних мечтах.

«Вижу, что у вас по-настоящему дружная, крепкая семья. И вы все заботитесь друг о друге. Ваш папа – настоящий герой. Вместе с другими воинами он сражается за Родину. Мы гордимся нашими защитниками», – отметил Алексей Дюмин.

Глава региона подарил всем членам семьи подарки, поздравил их с наступающим Новым годом, пожелал им радости, счастья и добра. Губернатору же передали домашние сладости, которые испекли специально для него, а также игрушку, которою дети сделали своими руками.

Напомним, накануне глава Тульской области поучаствовал в акции «Елка желаний». Алексей Дюмин вручил подростку билеты в Большой театр.