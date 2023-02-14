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Норвежские специалисты готовят «независимое заключение» о радиации в Чернобыле для провокации против ВС РФ

Тимур Шерзад
16:49 14.02.2023
Провокация готовится Украиной при поддержке стран Запада, обвинить Россию в якобы радиоактивном заражении в Киевской области планируют с трибуны ООН.
Норвежские специалисты готовят «независимое заключение» о радиации в Чернобыле для провокации против ВС РФ
© Фото: Tarasov, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию сообщает о роли специалистов из Норвегии, которые готовят «независимое заключение» о якобы имевшем место воздействии радиации на население Киевской области. Это необходимо, чтобы обвинить Вооруженные силы России в ходе спецсессии Генассамблеи ООН

«К подготовке "документальной основы" и так называемого "независимого заключения" о якобы "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области" привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии», - говорится в сообщении. 

Подготовка Киевом провокации ведется при поддержке Соединенных Штатов и Европы. Как отметили в штабе по гуманитарному реагированию, план в том, чтобы обвинить российских военнослужащих в якобы грубом нарушении Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации. 

Подготовка к провокации, сообщают в штабе, началась в конце января 2023 года. Тогда норвежские эксперты провели «обследование» местности в районах близ трассы Киев - Припять, а также в Буче, Гостомеле и Ирпене. Тогда при участии украинских спецслужб были оформлены сфальсифицированные протоколы якобы о радиоактивном заражении этих территорий. 

Кроме этого, готовятся и сфабрикованные «опросы» персонала ЧАЭС о якобы расхищении российскими военными радиоактивных материалов и загрязненного радиацией оборудования, а также о вывозе за пределы зоны отчуждения предметов, содержащих опасные радионуклиды. В фальшивых протоколах говорится о якобы облучении населения территорий, которые в Киеве называют «временно оккупированными». 

Отдельное финансирование организаторами провокации выделено на подготовку серии информационных материалов в СМИ. Провокаторы создадут специализированный интернет-сайт на различных языках, чтобы распространить сфабрикованные материалы прежде всего в странах Юго-Восточной и Южной Азии, в Африке, а также Центральной и Латинской Америке.

В координационном штабе по гумреагированию подчеркнули, что многократные миссии МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС подтвердили нормальный, без отклонений, радиационный фон как на станции, так и на окружающих ее территориях. 

Вывод о стабильной радиационной обстановке на станции содержится и в докладе МАГАТЭ, подготовленном в сентябре 2022 года. А с января 2023 года на ЧАЭС постоянно присутствует не менее двух инспекторов этой международной организации. Они осуществляют контроль радиационной обстановки в режиме реального времени. 

Ранее об отношении украинских боевиков к безопасности атомных электростанций напомнил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, только за две недели декабря 2022 года они выпустили 33 снаряда по Запорожской атомной электростанции. 

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