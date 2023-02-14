Киев и Запад готовят провокацию против ВС РФ с обвинениями в радиоактивном заражении в Чернобыле

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В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию сообщили о готовящейся Украиной при поддержке Запада провокации относительно якобы имевших место действий российских военнослужащих в Чернобыле в феврале - апреле 2022 года.

«Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие “весомые доказательства”, якобы подтверждающие, что в “результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения” в феврале - апреле 2022 года произошло “радиоактивное заражение значительных территорий Украины”», - говорится в заявлении.

В Межведомственном координационном штабе РФ напомнили, что миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводились на Чернобыльской АЭС много раз, и работа специалистов подтвердила, что радиационный фон на станции в норме.

Также в Межведомственном координационном штабе РФ заявили, что норвежские специалисты в области радиационной и ядерной безопасности привлечены к информационной провокации со стороны Украины. В сообщении сказано, что эксперты из Норвегии уже побывали в районах автодороги, идущей от Киева в сторону Припяти, а также в Буче, Гостомеле и Ирпене. По данным координационного штаба, совместно со спецслужбами Украины были подготовлены документы о не соответствующем действительности воздействии радиации на данной территории. Утверждается, что новая провокация устроена с целью давления на страны, выступающие против антироссийских санкций, а также направлена на принуждение голосования за киевскую «формулу мира» на Генассамблее ООН и на изъятие российских активов за границей.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские боевики за две недели выпустили по Запорожской атомной электростанции 33 крупнокалиберных снаряда, однако большую часть перехватили российские силы ПВО. В российском оборонном ведомстве охарактеризовали данные атаки как ядерный терроризм.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов