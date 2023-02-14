В ФК «Факел» опровергли приезд игроков клуба на драку «Шинника» с «Минаем»

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Директор воронежского футбольного клуба «Факел» Кирилл Котов в беседе со «Звездой» опроверг информацию о том, что игроки клуба якобы принимали участие в драке между игроками «Шинника» и «Миная». Ранее в Сети появилась информация, что футболисты «Факела» якобы приехали к отелю, где произошла потасовка.

«Нет, это не соответствует действительности, наши игроки готовятся - у нас товарищеская игра в 4 часа вечера... Наши игроки никуда не подъезжали, и играем сегодня с казахами (ФК "Кайсар". - Прим. ред.)», - рассказал Котов.

Напомним, в турецком отеле Royal Seginus произошла драка между футболистами ярославского клуба «Шинник» и закарпатского «Миная». Согласно неподтвержденной информации, конфликт произошел после того, как один из представителей «Миная» потребовал от директора ярославского клуба спеть гимн Украины. В результате потасовки никто из футболистов серьезно не пострадал.