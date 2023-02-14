МО РФ: наступающие российские войска уничтожили более 60 боевиков на Донецком направлении

Кроме этого, на Донецком направлении враг потерял четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б» и боевую машину РСЗО «Град».

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России рассказали о потерях, нанесенных врагу за сутки наступательными действиями Южной» группировки войск на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град"», - заявил Конашенков.

Также сообщается об уничтожении украинского ангара с военной техникой в районе Авдеевки в ДНР. Игорь Конашенков уточнил, что уничтоженная техника принадлежала 110-й мехбригаде украинских боевиков.

Кроме этого, официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об уничтожении украинского самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8. Оба летательных аппарата противника стали жертвами истребительной авиации ВКС России в небе ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов