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МО РФ: российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8

14:32 14.02.2023
Вражеский истребитель МиГ-29 был уничтожен в районе Черевковки в ДНР, а вертолет Ми-8 был сбит в районе Славянки в том же регионе России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинских самолета и вертолета за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 и в районе населенного пункта Славянка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков. 

Не сидели без дела и расчеты российских средств ПВО. За сутки они перехватили четыре украинских реактивных снаряда РСЗО HIMARS и сбили семь вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка (ЛНР), Александровка, Кирилловка (ДНР), Пологи (Запорожская область). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Огневому поражению подверглись 93 артиллерийских подразделения врага, а также другие войска противника в 108 районах. 

Кроме этого, удалось уничтожить пункт управления украинским подразделением РЭБ в районе Моначиновка в Харьковской области. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 385 самолетов, 208 вертолетов, 3 121 беспилотника, 404 ЗРК, 7 859 танков и других боевых бронированных машин, 1 019 боевых машин РСЗО, 4 091 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 377 единиц специальной военной автотехники. 

Ранее российский снайпер рассказал, как спас товарищей, попавших в засаду украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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