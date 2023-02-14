В МО РФ сообщили об уничтожении украинского ангара с военной техникой в районе Авдеевки

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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского ангара с военной техникой. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ», - заявил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о наступлении наших войск на Донецком направлении. Конашенков также озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике. По его словам, уничтожено более 60 украинских боевиков, четыре автомобиля, четыре буксируемые 152-мм гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВФУ в районах Угледара, Левадного и Орехова. Противник потерял в личном составе до 40 человек, танк, три боевые бронированные машины и две буксируемые гаубицы - 152-мм «Мста-Б» и 122-мм Д-30. В районе Малиновке уничтожен склад украинских боеприпасов. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районах Антоновки и Веселого уничтожены два склада боеприпасов.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и военной технике противника в ЛНР и в Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских боевиков и несколько единиц военной техники, включая 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». На Краснолиманском направлении поражены подразделения ВФУ в ДНР, ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Потери украинской стороны в личном составе превысили 100 человек. Уничтожено несколько единиц военной техники, включая буксируемую гаубицу Д-30 и установку РСЗО «Град».

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что наши военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Черевковки и вертолет Ми-8 в районе Славянки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов