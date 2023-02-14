Руководство «Шинника» устанавливает степень тяжести травм ярославских футболистов после драки с украинцами

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В настоящее время устанавливается степень тяжести травм футболистов российского клуба «Шинник» после потасовки с представителями украинской футбольной команды «Минай». Об этом проинформировал генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков.

«Я нахожусь в Ярославле, у меня нет подробной информации. Позже все опубликуем на сайте. Самое главное, что на данный момент футболисты находятся в безопасности. То, что написано о травмах футболистов, пока только написано. Степень тяжести надо устанавливать», - приводит РИА Новости слова Кулакова.

Напомним, инцидент произошел в турецком отеле Royal Seginus. Ярославские футболисты находятся в Анталье на зимнем сборе. Отмечается, что драка началась в лифте, предварительно из-за того, что представители закарпатского клуба подошли к директору ярославского «Шинника» и потребовали от него спеть гимн Украины, но конфликт смогли уладить.

В драке пострадали четверо россиян. Согласно неофициальной информации, у форварда «Шинника» Ильи Грузнова подозрения на перелом ребер, а у полузащитника Дмитрия Самойлова, вероятно, сломан палец.