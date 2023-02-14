Актер Щербаков рассказал о «боевой готовности» к работе после выписки

По словам актера, он уже принимал участие в съемках телепередач.

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Народный артист России Борис Щербаков сообщил «Звезде», что его выписали из больницы. Актер указал, что готов вернуться на сцену и уже участвовал в съемках телепередач. Щербаков подчеркнул, что лежал в медучреждении с обострением бронхита.

«В бой. Я уже договорился. Вчера уже записал одну передачу, позавчера - еще одну», - рассказал артист.

Напомним, в начале февраля СМИ распространили информацию, что Бориса Щербакова увезли на скорой прямо с репетиции. Позднее его сын уточнил, что актера госпитализировали в Боткинскую больницу. Во время госпитализации артист пожаловался на долгое нахождение в больнице.