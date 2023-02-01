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«78 Новости»: актера Бориса Щербакова увезли на скорой с репетиции

Елизавета Потейчук
15:03 01.02.2023
Отмечается, что сегодня артист должен был сыграть в спектакле «Свободная пара», но представление якобы отменили.
«78 Новости»: актера Бориса Щербакова увезли на скорой с репетиции
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
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Российского актера Бориса Щербакова увезли на карете скорой помощи с репетиции постановки. По данным Telegram-канала «78 Новости», сегодня народный артист России должен был сыграть в спектакле «Свободная пара» в ДК «Выборгский», однако представление было отменено.

Борис Щербаков известен ролями в таких фильмах, как «Легенда №17», «Крым», «Чемпион». Вместе с тем Щербаков отметился исполнением роли в знаменитом сериале «Солдаты».

Ранее народный артист России Игорь Николаев рассказал, что в настоящее время проходит обследование в медучреждении и чувствует себя хорошо.  О госпитализации артиста стало известно днем 31 января.

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