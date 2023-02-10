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Щербаков рассказал, что у него диагностировали обострение бронхита

Анна Касаткина
19:30 10.02.2023
Артист пожаловался на то, что уже давно в больнице, но врачи пока не могут решить его проблемы со здоровьем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, GlobalLookPress
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Врачи диагностировали у актера театра и кино, народного артиста России Бориса Щербакова обострение бронхита, однако пока не выяснили причину проблем с желудком. Об этом сам Щербаков рассказал в беседе со «Звездой».

«Обострение бронхита, а с желудком они так ничего понять и не могут», - сказал он.

Артист пожаловался на то, что уже давно находится в больнице, но пока «бестолку».

«Ингаляции какие-то идут, проверили меня. Но все равно я ходил как в воду опущенный. Вот только позавчера они мне прочистили бронхи, и как прочистили бронхи - сразу как-то ожил», - рассказал Щербаков.

Тем не менее он отметил, что надеется выписаться из больницы в начале или в середине следующей недели, однако врачи на этот счет пока молчат.

В начале февраля СМИ сообщили, что Щербакова увезли на скорой прямо с репетиции. Позже его сын уточнил, что артиста госпитализировали в Боткинскую больницу.

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