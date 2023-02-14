Российские гимнасты получили приглашение принять участие в Азиатских играх

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что организация заинтересована в участии в Азиатских играх. По его словам, приглашение на турнир уже получено.

«Мы получили приглашение для участия в Азиатских играх. Мы ответим, что мы заинтересованы, а дальше они нам должны сформулировать условия участия», - сказал Титов в беседе с «Матч ТВ».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) заявлял о намерении вернуть на международную арену российских и белорусских спортсменов. При этом организация выдвинула условия, предполагающие выступление спортсменов под нейтральным флагом. Также МОК предупредил, что допускать планируют только тех, кто не делал высказываний в поддержку спецоперации на Украине.