В США поддержали возвращение россиян в международный спорт

Ранее МОК заявил о своем стремлении вернуть российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям при условии, что они не выступали в поддержку СВО.

© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

В американском Олимпийском комитете поддержали идею МОК вернуть россиян к международным спортивным соревнованиям. Об этом заявил новый руководитель комитета Джин Сайкс.

Он отмечает, что американские спортсмены хотят соревноваться с лучшими соперниками и что Олимпийский комитет понимает это желание. Однако, считает Сайкс, до соревнований нужно допускать только «нейтральных и чистых спортсменов».

Руководитель комитета подчеркнул, что ситуация очень сложная и важно тщательно проконтролировать все процессы.

«Если условия нейтралитета и безопасной, чистой и честной конкуренции будут соблюдены, мы верим, что дух Олимпийских игр возобладает», - цитирует его Associated Press.

МОК недавно заявлял о своем желании вернуть на международную арену российских и белорусских спортсменов, однако сразу выдвинул условия. Уже известно, что они будут должны выступать под нейтральным флагом. Также МОК предупредил, что допускать планируют только тех, кто не делал высказываний в поддержку СВО на Украине.