Президент МОК заявил, что правительства стран не должны решать судьбу спортсменов

Как отметил глава МОК, если правительства стран будут решать судьбу атлетов, это станет концом международных соревнований.

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Власти стран не должны решать, какие спортсмены имеют право на участие в различных международных соревнованиях. С таким заявлением выступил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на чемпионате мира по горнолыжному спорту.

«Не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать, поскольку в противном случае это стало бы концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы их знаем», - передает его слова немецкий новостной телеканал n-tv.

По словам спортивного чиновника, история покажет, «кто больше делает для мира - те, кто пытается держать открытыми границы и взаимодействовать, или те, кто хочет изолировать и вносить раскол».

«Мы пытаемся найти решение [по допуску спортсменов из России и Белоруссии], которое будет соответствовать миссии спорта», - добавил глава МОК.

Бах также отметил, что данная миссия направлена на объединение, а не на содействие конфронтациям и эскалации, подчеркнув, что «наша роль заключается в том, чтобы сплачивать людей».

Ранее президент МОК заявил, что отстранение атлетов из-за их паспорта не соответствует ценностям Олимпийской хартии. Он отметил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если государства находятся в состоянии конфликта.

Кроме того, за допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям выступил бывшая звезда французского биатлона, пятикратный олимпийский чемпион и член МОК Мартен Фуркад. Он отметил, что не следует кого-то отстранять от соревнований из-за национальности или паспорта.