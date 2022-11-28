«Это было какое-то стадо»: Созин оценил драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

В конце матча Кубка России словесная перепалка у бровки переросла в массовую драку с участием игроков и запасных, разнимать которых пришлось в течение нескольких минут.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Футбольный эксперт Андрей Созин назвал стадом игроков «Зенита» и «Спартака», устроивших массовую драку на поле. Инцидент произошел накануне в Санкт-Петербурге под занавес матча Кубка России. Забитыми мячами в основное время игроки не отметились.

«Они стали просто биться стенка на стенку и их не могли остановить ни тренеры, ни судьи, никто. Это было какое-то стадо. С чем борется Российский футбольный союз? На трибуны не пускают болельщиков, он борется за безопасность, чтобы люди смотрели футбол, чувствовали себя комфортно и получали от этого удовольствие. А глядя на то, что вчера было на поле - это уголовно наказуемое действие», - заявил Созин в беседе со «Звездой».

По мнению эксперта, произошедшее на поле - самое настоящее ЧП, наказание за которое должно быть максимально жестким. Причем, как в адрес непосредственных участников драки, так и в отношении команд.

«Если болельщики на трибунах начнут так бить, то их лишат Fan ID, у кого он есть. Что будет с футболистами, которые вот так нарушают футбольный порядок? Если это будет условно 1-2 матча или безусловно 1-2 матча, то это - не борьба с хулиганством. Здесь наказывать нужно клуб, который довел до такой ситуации, что запасные "Спартака" выскочили и вели себя, как боксеры. Вчера ситуация вышла за рамки вменяемости. Клуб должен быть наказан, не порицание, а наказание. На них смотрят болельщики. Это было какое-то стадо», - заверил спортивный эксперт.

Первые санкции последовали незамедлительно, еще до финального свистка. Арбитр Владимир Москалев показал шесть красных карточек, по три игрокам «Спартака» и «Зенита». Что до игры, то она завершилась серией пенальти, победителями из которой вышли «сине-бело-голубые».