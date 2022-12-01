КДК дисквалифицировал шестерых футболистов «Спартака» и «Зенита» на шесть матчей

Кроме того, в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС «за неподобающее поведение команды» футбольные клубы были оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый.

© Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, GlobalLookPress

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес наказание шести игрокам футбольных клубов «Спартак» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) за участие в массовой драке в конце матча, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России.

Футболисты сине-бело-голубых Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки красно-белых Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей данного турнира.

Кроме того, в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС «за неподобающее поведение команды» футбольные клубы были оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый.

Напомним, в воскресенье, 27 ноября, футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в конце матча Кубка России. Конфликт между Вильмаром Барриосом и Квинси Промесом начался сразу после окончания игрового времени. Позже к нему подключились другие игроки.