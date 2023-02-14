Роскосмос планирует осмотреть место повреждения корабля «Прогресс МС-21» с помощью манипулятора

На данный момент американская сторона подводит манипулятор к кораблю, чтобы провести фото- и видеосъемку.

© Фото: Roscosmos, Globallookpress

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что сегодня, 14 февраля, планирует осмотреть возможное место повреждения на внешней поверхности корабля «Прогресс МС-21». Для этого используется дистанционный манипулятор на американском сегменте Международной космической станции.

На данный момент американская сторона станции подводит манипулятор к «Прогрессу». После этого будет проведена фото- и видеосъемка приборно-агрегатного отсека корабля, которая могла быть повреждена. Полученные данные отправят для анализа российским специалистам на Земле.

Напомним, 11 февраля произошла разгерметизация контура «Прогресса МС-21». Корабль изолировали от общего объема МКС, здоровью и жизни экипажа ничего не угрожает. Позже глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что причиной разгерметизации могло быть внешнее повреждение.