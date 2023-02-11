В Роскосмосе сообщили о разгерметизации контура грузового корабля «Прогресс МС-21»

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Контур грузового корабля «Прогресс МС-21», затопление которого планируют провести 18 февраля, разгерметизирован. Об этом свидетельствуют данные телеметрии, поступившей в Центр управления полетами, сообщает Роскосмос.

«Контур транспортного грузового корабля Прогресс МС-21, затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован», - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что корабль изолирован от общего объема Международной космической станции, переходной люк закрыт. Температура и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровья экипажа ничего не угрожает, добавили в Роскосмосе.

«Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле "Прогресс МС-21". Причины его разгерметизации выясняются», - отмечается в сообщении.

В Роскосмосе подчеркнули, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресс МС-22», а также не скажется на дальнейшей программе пилотируемых полетов.

Корабль «Прогресс МС-22» ранее успешно пристыковался к МКС. Прямую трансляцию сближения грузовика с модулем «Звезда» вел Роскосмос.