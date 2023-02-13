В СВР заявили об одержимости США безумной идеей обескровливания России

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В службе внешней разведки (СВР) России заявили, что американские силовые структуры не считают противомерным использование террористов в своих целях. Кроме того, в СВР добавили, что Штаты одержимы безумной идеей обескровливания России.

«Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях. Такие действия ставят Вашингтон в один ряд с крупнейшими международными тергруппировками», - говорится в заявлении СВР.

В ведомстве также добавили, что в американских силовых структурах окончательно утрачены какие-либо моральные принципы. Кроме того, по данным СВР, США завербовали 60 боевиков в Сирии для совершения терактов в России и странах СНГ.

Ранее в СВР заявили, что Украина складирует боеприпасы на АЭС, зная, что РФ туда не ударит.