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СВР сообщила, что США завербовали 60 боевиков в Сирии для терактов в РФ и СНГ

Елизавета Потейчук
09:44 13.02.2023
В СВР уточнили, что спецслужбы США акцентируют внимание на сотрудничестве выходцев из северокавказских регионов России и стран Центральной Азии.
СВР сообщила, что США завербовали 60 боевиков в Сирии для терактов в РФ и СНГ
© Фото: snapshot-photography, B.Shamlo, Globallookpress
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В январе текущего года спецслужбы США завербовали 60 боевиков в Сирии, которых планируется перебросить в Россию и другие страны СНГ по окончании обучения на базе Эт-Танф для проведения террористических актов. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки РФ.

В ведомстве добавили, что американские спецслужбы специально отбирают боевиков джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством»* и «Аль-Каидой»** (запрещены в России). Кроме того, американская сторона акцентирует внимание на сотрудничестве выходцев из северокавказских регионов России и стран Центральной Азии.

«По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"**, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ», - сказано в заявлении СВР.

Также в ведомстве заявили об одержимости США безумной идеей обескровливания России.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. 

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