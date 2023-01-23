В СВР заявили, что Украина складирует боеприпасы на АЭС, зная, что РФ туда не ударит

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что в случае масштабной детонации боеприпасов и разрушения АЭС по вине украинцев они с молчаливого поощрения Запада спишут все на Россию.

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что киевский режим хранит наиболее дорогостоящие и дефицитные боеприпасы вроде снарядов к РСЗО HIMARS на территории своих атомных электростанций.

«Расчет строится на том, что Вооруженные силы России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС. Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Москву. В этом в Киеве абсолютно убеждены с учетом молчаливого поощрения Западом украинских артиллерийских ударов по Запорожской АЭС», - говорится в сообщении Нарышкина, опубликованном СВР.

Как утверждает глава СВР, в последнюю неделю декабря прошлого года на Ровенскую атомную электростанцию прибыло несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза. Он обвинил вооруженные формирования Украины в том, что их командование прикрывается атомными реакторами, рискуя жизнями собственных граждан, речь идет о десятках и даже сотнях тысяч людей. Методы, которыми пользуются украинские боевики, Нарышкин сравнил с методами международных террористов. Он также выразил надежду на то, что Украина не станет самостоятельно подрывать склады с боеприпасами в надежде выклянчить дополнительные поставки вооружения.

Отметим, что с начала года характер военной помощи для Украины изменился. США и страны Запада стали охотнее передавать Киеву тяжелую технику. В новых пакетах военной помощи США и европейских стран больше вооружения и техники, которые можно применять в наступлении. Американский пакет включает боевые машины пехоты (БМП) Bradley, тяжелые бронемашины Stryker, военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, бронетранспортеры М113.

В свою очередь, во Франции пообещали поставить Киеву легкие колесные танки AMX-10RC. Также накануне французский президент Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине танков Leclerc. Великобритания передаст украинской стороне свои танки Challenger 2. Правительство ФРГ объявило, что поставит Украине первые 40 боевых машин пехоты Marder. В Польше заявили о готовности передать Киеву немецкие танки Leopard.