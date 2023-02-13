В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Древняя мечеть Хусейна-паши пострадала при масштабном землетрясении в Турции

Россина Бодрова
Елизавета Потейчук
08:12 13.02.2023
Кровля мечети обрушена, пострадала верхняя часть минарета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Россия направила в Турцию более 150 спасателей для помощи в устранении последствий мощных землетрясений. Специалисты работают по всей стране, в том числе в наиболее пострадавшем городе Кахраманмараше. Ежедневно спасатели МЧС обследуют десятки новых объектов. Развернут аэромобильный госпиталь.

Россия также отправила в Турцию и три самолета с гуманитарной помощью: палатками, спальными мешками, дизель-генераторами и тоннами продуктов. Восстановление страны продлится не один месяц. Во время подземных толчков словно карточные домики сложились около шести тысяч зданий. Пострадали не только современные постройки, но и древние памятники архитектуры, включая старинную мечеть города Газиантепа.

Мечеть Хусейна-паши, построенная в начале II века нашей эры - центр притяжения туристов в старом городе Газиантеп. Конечно, старые постройки обрастали новыми конструкциями для поддержания ветхости. Но кровля памятника теперь обрушена. Пострадала даже верхняя часть древнейшего минарета.

Экономические потери Турции только по предварительным подсчетам могут составить более 80 миллиардов долларов. Но есть более тяжелые и невосполнимые потери. Количество жертв землетрясения уже превысило 29 600 человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:12 В стране и мире
Видео
Древняя мечеть Хусейна-паши пострадала при масштабном землетрясении в Турции
06:53 В стране и мире
Число жертв трагедии с обрушением дома в Новосибирске выросло до 14
06:42 В стране и мире
Видео
Свыше 2,6 тысяч военных строителей участвуют в строительстве водовода из Ростовской области в ДНР
06:02 Армия
Видео
Экипажи Ка-52 уничтожили пункт управления украинских боевиков
00:56 В стране и мире
Хакеры атаковали интернет-ресурсы НАТО
Популярное
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.