Древняя мечеть Хусейна-паши пострадала при масштабном землетрясении в Турции

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россия направила в Турцию более 150 спасателей для помощи в устранении последствий мощных землетрясений. Специалисты работают по всей стране, в том числе в наиболее пострадавшем городе Кахраманмараше. Ежедневно спасатели МЧС обследуют десятки новых объектов. Развернут аэромобильный госпиталь.

Россия также отправила в Турцию и три самолета с гуманитарной помощью: палатками, спальными мешками, дизель-генераторами и тоннами продуктов. Восстановление страны продлится не один месяц. Во время подземных толчков словно карточные домики сложились около шести тысяч зданий. Пострадали не только современные постройки, но и древние памятники архитектуры, включая старинную мечеть города Газиантепа.

Мечеть Хусейна-паши, построенная в начале II века нашей эры - центр притяжения туристов в старом городе Газиантеп. Конечно, старые постройки обрастали новыми конструкциями для поддержания ветхости. Но кровля памятника теперь обрушена. Пострадала даже верхняя часть древнейшего минарета.

Экономические потери Турции только по предварительным подсчетам могут составить более 80 миллиардов долларов. Но есть более тяжелые и невосполнимые потери. Количество жертв землетрясения уже превысило 29 600 человек.