Число жертв трагедии с обрушением дома в Новосибирске выросло до 14

Еще 14 человек были эвакуированы из зоны разрушений, добавил глава региона.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинформировал, что число жертв частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске возросло до 14 человек. Об этом Травников сообщил во время оперативного совещания в областном правительстве.

«Четырнадцать человек погибли, что очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким. При этом 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений. Десятки человек были эвакуированы», - приводит РИА Новости слова главы региона.

Напомним, ЧП произошло рано утром 9 февраля. В связи с гибелью граждан и разрушением жилого дома Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Помощь семьям пострадавших со стороны федеральных органов предложил также президент России Владимир Путин.