В стране и мире В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома Семен Лавров Взрыв прогремел в доме номер 36 по Линейной улице Новосибирска. По сообщению губернатора области, обрушился подъезд многоэтажки. © Фото: chp54, VK Читайте нас на: В Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного здания. ЧП произошло в доме номер 36 по Линейной улице. Об инциденте сообщил губернатор области Андрей Травников. «В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе», - написал он в Telegram. Кроме того, глава региона рассказал об одном погибшем и четырех пострадавших. Ведутся спасательные работы. На месте происшествия работают медики. Ранее взрыв газа произошел в Ефремове Тульской области. В среду стало известно, что в результате ЧП погибли 8 человек, в том числе один ребенок. Сотрудники МЧС закончили ликвидацию последствий в 19:00 по Москве. Экспертное мнение и аналитика