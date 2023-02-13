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Конгрессмен рассказал, что над озером Гурон сбит еще один «объект»

Марина Крижановская
00:24 13.02.2023
Республиканец Бергман указал на то, что граждане США вправе знать больше, чем имеется к настоящему времени ответов.
Конгрессмен рассказал, что над озером Гурон сбит еще один «объект»
© Фото: Michael Reynolds, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В США заявили, что вооруженными силами был сбит еще один летательный объект. Это произошло над озером Гурон. Об этом рассказал член Конгресса США - республиканец Джек Бергман.

В своем Twitter он написал, что контактировал с американским Минобороны относительно операции в регионе Великих озер на границе с Канадой.

«Вооруженные силы США "списали" еще один "объект" над озером Гурон», - заявил конгрессмен.

Бергман добавил, что американцы заслуживают того, чтобы обладать большей информацией, чем имеется к настоящему времени у властей. Также конгрессмен сообщил, что вполне остался доволен действиями летчиков американских истребителей.

Немногим ранее в небе над Канадой истребители ВВС США сбили неопознанный летательный объект. Данный приказ на уничтожение отдавал лично президент Джо Байден. Отмечено, что летчики работали над территорией Канады в рамках сотрудничества Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

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