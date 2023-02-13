По словам бывшего советника президента США, российский президент производит впечатление уверенного в себе профессионала.

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Бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон описал президента Российской Федерации Владимира Путина как жесткого профессионала, который очень четко выражает свои мысли. Об этом экс-советник президента Соединенных Штатов рассказал в интервью Public Broadcasting Service.

«Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», - сказал Джон Болтон.

По словам бывшего советника американского президента, первая встреча с российским лидером произошла в конце 2001 года. Однако Джон Болтон существенных изменений в поведении президента РФ во время первой и последней встречи в 2019 году не заметил.

Ранее лидер Российского государства рассказал историю о происшествии с попаданием птицы в двигатель его самолета. Владимир Путин предложил развернуться и сесть, аргументировав тем, что всегда решения необходимо принимать в пользу безопасности.

До этого бывший морской пехотинец Соединенных Штатов Скотт Риттер призывал мировое сообщество поблагодарить президента России Владимира Путина за адекватную реакцию на провокации западных стран. По мнению бывшего американского морпеха, предпринимаемые странами Запада шаги являются «безответственными и провокационными», что приведет к поражению в противостоянии с Москвой.