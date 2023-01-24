Экс-разведчик Риттер призвал мир поблагодарить Путина за адекватную реакцию на провокации Запада

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Отставной американский разведчик Скотт Риттер призвал США и все мировое сообщество поблагодарить российского президента Владимира Путина за его адекватную реакцию на постоянные провокации со стороны коллективного Запада. Своим мнением бывший морпех поделился в интервью YouTube-каналу Finian Cunningham.

«Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада», - приводит слова Риттера РИА Новости.

По его мнению, официальная Москва избрала верную стратегию взвешенной реакции на происходящее. Риттер полагает, что если бы на месте Кремля оказался Белый дом, то вооруженные силы США уже давно начали бы «бомбить транспортные хабы Германии и Польши». В своем интервью отставной военный назвал «безответственными и провокационными» шаги Запада, которые приведут его к поражению в противостоянии с Россией.

В минувшую пятницу российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции по защите мирного Донбасса. Кроме того, Путин проинформировал членов Совбеза о своих международных телефонных контактах.