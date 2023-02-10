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Путин рассказал, как в двигатель его самолета попала птица

Ян Брацкий
07:59 10.02.2023
Ранее Владимир Путин заявил, что отечественная авиационная отрасль эффективно ответила на введенные коллективным Западом антироссийские санкции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Владимир Путин рассказал об инциденте с попаданием птицы в двигатель его самолета. Это происходило несколько раз за время многочисленных рабочих поездок, уточнил глава государства.

«Всегда нужно принимать решения в пользу безопасности. Как на дороге: не уверен - не обгоняй. Я помню, на самолете с двумя двигателям летели и в один попала птица. Командир говорит, что мы дотянем, но я предложил развернуться и сесть. Сели на промежуточный аэродром. Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности», - сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли.

Другой случай произошел во время полета на вертолете в условиях ограниченной видимости. Тогда пилот вопреки должности Путина принял решение не лететь сославшись на то, что он командир данного воздушного судна и ему принимать решение.

Накануне, выступая на торжественном вечере в честь 100-летия отечественной гражданской авиации, президент заявил, что она эффективно ответила на западные санкции. По мнению Путина, отрасль развивается системно и последовательно.

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