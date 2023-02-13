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В командовании сил ПВО США заявили, что летающий объект над Гуроном мог собирать разведданные

Елизавета Потейчук
13:55 13.02.2023
Напомним, в начале февраля США сбили китайский метеозонд у берегов Южной Каролины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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ВВС США сбили неизвестный летающий объект, но на этот раз над озером Гурон в штате Мичиган. По данным агентства Reuters, команду на уничтожение дал лично президент США Джо Байден. В командовании американских сил ПВО заявили, что аппарат восьмиугольной формы представлял угрозу для гражданских самолетов и мог собирать разведданные. Сейчас специалисты ищут обломки.

С начала февраля американские военные сбили уже четыре аппарата в небе. В минувшие выходные они поразили летающие устройства над Аляской и Канадой. В Пентагоне сообщили, что объекты были схожи по размеру и скорости, но специалисты не знают, за счет чего они держались в воздухе, и даже не исключают версию об их внеземном происхождении.

В начале февраля у берегов Южной Каролины американские военные сбили белый летающий шар, переполошивший население Штатов. Тогда Пекин сообщил, что в небе над США оказался китайский метеозонд, который отклонился от курса из-за ветра. Однако в Вашингтоне посчитали, что аэростат использовали для шпионажа. При этом, как отмечают эксперты, американские власти сами когда-то собирали разведданные подобным способом.

«Подобные эксперименты, можно так выразиться, такую практику, предпринимали такие же действия США в отношении Советского Союза вплоть до того, что в Советском Союзе в 70-е годы началось создание специального самолета-перехватчика разведывательных дрейфующих аэростатов», - считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Также специалист предположил, что деятельность Китая такого рода может быть двойного назначения. Аэростат мог использоваться для изучения природных явлений, а также для ведения радиотехнической разведки.

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